Re e Florean primi al Rally Vigneti Monferrini. Inizio di stagione esaltante per i piloti comaschi. Dopo le vittorie di Andrea Spataro (intelvese d’adozione) al Rally Internazionale dei Laghi a Varese e del giovane Marco Butti al Motors Rally Show a Castelletto di Branduzzo (QUI l’articolo), a festeggiare è ora Alessandro Re.

Affiancato da Fulvio Florean (pure alle note di Butti sette giorni fa), Re ha conquistato il 5° Rally dei Vigneti Monferrini, disputato in Piemonte, prova di validità Nazionale. Su Vw Polo R5, Re e Florean sono stati in testa dall’inizio alla fine della corsa che aveva la sua base a Canelli, in provincia di Asti. Alle loro spalle hanno chiuso (a 11”6), con una Skoda Fabia, Jacopo Araldo e Lorena Boero. Terzo posto, sempre con una Skoda, per i ticinesi Ivan Ballinari e Marco Menchini (a 29”9). All’evento hanno partecipato 106 equipaggi.

Il podio del Rally Vigneti Monferrini 2022

I prossimi appuntamenti

La stagione 2022 prosegue il prossimo fine settimana con un appuntamento in Lombardia, nel Bresciano, il Camunia Rally. La corsa è stata disegnata sulle strade della Val Camonica e avrà come località di riferimento Breno. Si inizia sabato 26 marzo alle 10 con lo shakedown a Ceto. La partenza nel pomeriggio alle 16. In programma un totale di sette prove speciali con arrivo domenica 27 alle ore 17 nel centro di Breno.

Per quanto riguarda la provincia di Como, due i rally in programma in questo 2022. Il “Valle Intelvi”, di validità Nazionale, in calendario sabato 21 e domenica 22 maggio. Un gradito ritorno dopo anni di stop, nel ricordo dello storico organizzatore Enrico Manzoni.

In autunno, poi, il tradizionale appuntamento con il Rally Aci Como-Etv, che chiuderà il Campionato italiano asfalto, nuovo nome della serie che fino al 2021 si chiamava Tricolore Wrc. La sfida per il titolo 2022 scatterà fra un mese in Toscana, con il Rally dell’Elba, fissato dal 21 al 24 aprile.