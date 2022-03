Positivo al Covid, passeggiava in viale Puecher e nascondeva pure in tasca circa un grammo e mezzo di hashish. Fermato dalla polizia per un controllo, un 25enne di Cadorago ha subito consegnato spontaneamente la droga agli agenti delle volanti della questura di Como. Non ha fatto riferimento invece alla positività al virus, accertata però dagli agenti con le verifiche nella banca dati delle forze dell’ordine.

Ai poliziotti, il giovane ha detto di non conoscere le regole sul contenimento della pandemia. Giustificazione che non è bastata ad evitare al 25enne la denuncia a piede libero per aver messo a rischio la salute pubblica. Il reato è previsto dall’articolo 260 del Regio Decreto del 1934 in materia sanitaria.

Il giovane è stato poi sanzionato per il possesso di droga.