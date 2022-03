Como-Monza, biglietti in vendita e bus gratuiti. La gara sarà domenica 3 aprile, ma l’attesa è già febbrile per il match dello stadio Sinigaglia. Il Monza è reduce da quattro vittorie consecutive ed è lanciato ai piani alti della classifica; il Como si è imposto a Perugia e ha ipotecato la salvezza. E i tifosi azzurri ora chiedono alla squadra una ulteriore soddisfazione, il successo in una delle gare più attese. Lo ha detto anche mister Giacomo Gattuso martedì sera in collegamento con il programma “L’anteprima del barbiere” (QUI l’articolo).

La società lariana oggi ha messo in vendita i biglietti, con la capienza che sarà massima, quindi a quota 4.999. Una partita che potrebbe essere da “tutto esaurito” con la curiosità di sapere se in tribuna ci sarà anche il patron dei biancorossi, Silvio Berlusconi. I tagliandi possono essere acquistati, fino alle ore 15.30 di domenica 3 aprile, esclusivamente sul sito vivaticket.com o nei punti vendita legati a questo circuito. In attesa di indicazioni per i sostenitori ospiti, per ora la vendita si rivolge ai tifosi del Como. I costi vanno dai 58 euro della tribuna d’onore ai 12 della curva lariana.

Non soltanto. In vista di Como-Monza la società calcistica ha raggiunto un accordo con Asf Autolinee. A partire dal derby, e a seguire per tutti i match casalinghi fino al termine della stagione, il trasporto pubblico sarà gratuito nelle due ore precedenti il calcio d’inizio e successive al fischio finale. Potranno usufruire di questa facilitazione tutti i possessori del titolo di accesso allo stadio (biglietto o mini abbonamento). Per accedere sugli automezzi basterà mostrare il tagliando senza bisogno di registrazioni aggiuntive. QUI la pagina del sito del Como con le dichiarazioni di Guido Martinelli, presidente di Asf Autolinee e del direttore generale del Como, Carlalberto Ludi.