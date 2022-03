Mister Gattuso a Etv. Ieri sera il tecnico del Como è intervenuto nel programma del martedì “L’anteprima del barbiere”. Una intervista a tutto campo in cui si è prima di tutto parlato della vittoria nell’ultimo turno a Perugia, senza dimenticare il derby del 3 aprile con il Monza e l’andamento generale del campionato di B.

“La partita di Perugia non è stata preceduta da una settimana semplice, con tante defezioni per infortuni” ha spiegato l’allenatore del Como. “Era una gara molto importante e noi abbiamo offerto una ottima prestazione, portando a casa tre punti di grande importanza. Una affermazione che ci ha avvicinato ulteriormente all’obiettivo della salvezza. A Perugia c’erano 18 convocati, con tre portieri, quindi con soli 15 giocatori di movimento. Ma i ragazzi hanno saputo sopperire a questa situazione con la loro carica”. Il tecnico ha poi parlato della rete di Ciciretti. “Sono contento per lui. Si è calato subito nella parte. Nella sua carriera ha spesso giocato in formazioni di vertice, mentre questo Como ha un obiettivo differente. La nostra è una squadra più operaia e lui si è subito calato nellla mentalità di questo gruppo. Con le sue abilità tecniche ci ha consentito di vincere l’incontro di Perugia con un gesto tecnico bellissimo. Uno dei gol più belli che ho visto in serie B quest’anno”.

Gattuso a Etv ha avuto parole di elogio per il suo gruppo. “Anche nei momenti di difficoltà questi ragazzi riescono a tirare fuori qualcosa in più. Un gruppo che parte da lontano, dall’impresa che ha fatto lo scorso anno e che continua a stupire anche me. Tutti possono vedere che questa B non è semplice, ha altissima qualità. Ma con la nostra coesione partita dopo partita abbiamo trovato risorse fenomenali, venendone fuori alla grande. Sono davvero contento per i giocatori, che danno tutto in ogni partita. Ragazzi che cercano di fare bene ad ogni uscita con forza, carattere e determinazione. Calciatori che non mollano mai, come hanno dimostrato le partite in cui siamo riuscite a recuperare dopo essere andati sotto e che poi abbiamo raddrizzato”.

I lariani verso Monza

Il campionato è fermo in questo fine settimana per consentire gli impegni delle Nazionali (compresa l’Italia, che deve conquistare il pass per i Mondiali). “Questa pausa viene a pennello – ha specificato il mister – Con i tanti infortuni che abbiamo avuto, hanno giocato quasi sempre gli stessi. Lo stop serve per farci riprendere energie e forza per poi fare al meglio le ultime sette partite. Al rientro ci attende una sfida molto bella contro il Monza, una delle squadre più forti di questo torneo. Saremo in casa, arriveremo dopo la bella vittoria con il Perugia. Ci sono i presupposti per una gara appassionante. Mi stanno già arrivando tanti messaggi e so che i tifosi ci tengono molto. Per il derby dovrebbe rientrare in gruppo Filippo Scaglia. Stesso discorso per Marco Varnier. Purtroppo per Massimiliano Gatto la stagione è finita, come per Moutir Chajia, che come tutti sanno è fermo da tempo”.

L’obiettivo salvezza

Il tecnico degli azzurri ha poi ribadito che la squadra è sempre più vicina al fine che si è posta. “Noi vogliamo al più presto giungere alla salvezza, il nostro obiettivo, quello che ci ha chiesto la società. La vittoria di Perugia ci ha avvicinato molto a questo traguardo. Ora a livello mentale siamo più sereni e affronteremo le prossime sette partite con meno ansia e preoccupazioni. Cercheremo di fare più punti possibili: ci attendono squadre molto forti che lotteranno fino alla fine. Ma anche noi non saremo da meno in ogni impegno. In ogni caso la classifica e il nostro percorso sono significativi. All’interno dei punti che abbiamo conquistato ci sono gare fatte bene e poche uscite in cui la squadra è andata in difficoltà. Il nostro è stato un cammino ottimo, considerando le difficoltà che abbiamo affrontato”.

Non è mancato un riferimento personale. Come è noto Giacomo Gattuso con gli azzurri è…profeta in patria. “La mia storia con il Como è bellissima. Ripenso all’anno scorso, alla chiamata per andare in panchina con la promozione in prima squadra e alla conquista della B. Sono stato fortunato perché è avvenuto nella mia città, dove sono nato e cresciuto. Qui calcisticamente ho passato la maggior parte della mia carriera. Da ragazzino andavo in curva a tifare il Como e non potevo chiedere di meglio a livello umano e professionale. Mi ritengo fortunato per questo ultimo anno e mezzo, è una bella situazione, soprattutto quando ci sono risultati importanti. Ma c’è anche un rovescio della medaglia. Quando le cose non vanno magari bene anche io in modo particolare le subisco tanto. Non sempre è così facile essere allenatore del Como”.

Gattuso a Etv e il futuro

Per quanto riguarda futuro Gattuso a Etv ha specificato. “In questo momento non ho troppo tempo per pensarci. E’ ancora molto presto, siamo concentrati su questa stagione che, soprattutto in questa fase, ci ha fatto giocare ogni tre giorni. Nel momento in cui avremo raggiunto la salvezza, anche se siamo molto vicini, si inizieranno a fare discorsi per il futuro. Ma il rapporto tra me e la società è molto bello e come sempre affronteremo assieme tutte le situazioni”.

Il mister, infine, si è detto disponibile a dare spazio ai giovani del vivaio. “I giovani della Primavera? Sono molto attento e ho rispetto del lavoro di Giancarlo Centi e del settore giovanile. Attendo segnali da loro. Nel momento in cui ci sarà un ragazzo pronto non aspetterò un minuto. Non vedo l’ora di poterlo fare. Perché non ho portato nessun giovane a Perugia con la rosa ai minimi termini? Perché mi dispiaceva far venire qualcuno di loro in trasferta a fare numero e non mi andava di togliere elementi alla formazione Primavera, che sta facendo un ottimo campionato. Ma quando ci sarà l’opportunità non attenderò un attimo”.

La situazione

I risultati delle partite della 31esima giornata. Monza-Crotone 1-0, Parma-Lecce 0-0, Reggina-Cosenza 1-0, Ternana-Alessandria 3-0, Frosinone-Benevento 2-0, Perugia-Como 0-1, Pisa-Cittadella 1-0, Vicenza-Ascoli 2-0, Pordenone-Brescia 1-1, Spal-Cremonese 0-2

Classifica. Cremonese 59 punti, Pisa 58, Monza 57, Lecce 56, Brescia 54, Benevento e Frosinone 51, Ascoli 49, Perugia 46, Cittadella 44, Reggina 43, Como e Ternana 41, Parma 39, Spal 32, Alessandria 25, Vicenza e Cosenza 24, Crotone 19, Pordenone 14

Il prossimo turno. Sabato 2 aprile Alessandria-Spal, Ascoli-Pordenone, Cittadella-Ternana, Cosenza-Parma, Cremonese-Reggina, Lecce-Frosinone (ore 14), Benevento-Pisa (ore 16.15). Domenica 3 aprile Brescia-Vicenza, Como-Monza, Crotone-Perugia