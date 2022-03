Rotatoria in piazza San Rocco, asfalto e verde ancora in attesa di essere sistemati. L’intervento per la nuova opera viabilistica cittadina – le cui operazioni sono iniziate sul finire della scorsa estate – dopo una serie di ritardi resta attualmente incompleto. La causa: l’aumento del costo dell’energia e delle materie prime che hanno creato diversi problemi agli impianti degli asfalti.

Domani – fanno sapere dal Comune di Como – è previsto un incontro tra i tecnici comunali e l’impresa incaricata per fare il punto della situazione e soprattutto capire le tempistiche per poter ultimare i lavori della nuova rotatoria di San Rocco.

La strada attualmente a causa delle condizioni dell’asfalto risulta un percorso a ostacoli. Non è da escludere infine che gli interventi di asfaltatura e del verde quando partiranno potranno creare nuovi disagi al traffico cittadino. Durante i lavori in piazza San Rocco si sono verificati pesanti rallentamenti in via Napoleona.

La riduzione della carreggiata – a causa del cantiere – aveva comportato il necessario incolonnamento dei mezzi lungo l’altra corsia allungando i tempi di percorrenza di chi era diretto in città.

Ora si attende di conoscere quando partiranno gli ultimi interventi per rendere completa la nuova rotatoria di piazza San Rocco.