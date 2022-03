Politeama di Como, sono iniziati gli attesi lavori per la messa in sicurezza della parete laterale dello storico cineteatro di piazza Cacciatori delle Alpi. Dopo la facciata principale – messa in sicurezza nei mesi trascorsi con delle impalcature – ora a preoccupare è, come detto, la parete laterale dell’edificio dove alcune crepe profonde si sono aperte sul muro. Il rischio – purtroppo concreto – è che quella porzione di muro possa crollare.

Gli interventi

Questa mattina dunque la ditta incaricata dal Comune ha iniziato gli interventi che prevedono la messa in sicurezza di alcuni elementi particolarmente ammalorati. La spesa complessiva per i lavori ammonta a 35mila euro. Nell’intervento è inoltre prevista anche la posa di una guaina bituminosa sul tetto in modo da evitare ulteriori infiltrazioni d’acqua.

La corsa contro il tempo per salvare il Politeama è iniziata da mesi. Il tempo e le condizioni di abbandono stanno accelerando inevitabilmente i segni di degrado dell’ex cineteatro, un bene nel cuore della città che attende da anni, oramai troppi, di essere salvato e destinato a una nuova vita.

L’asta andata deserta

Infine sul fronte della messa in vendita del Politeama si lavora ad un nuovo bando dopo che lo scorso 3 febbraio l’asta per aggiudicare lo storico cineteatro è andata deserta. “Tenteremo con un altro esperimento – aveva spiegato alla chiusura del bando Francesco Nessi, liquidatore della società Politeama srl – Proveremo a sottoporre l’opportunità di un investimento da parte dell’amministrazione locale”.

A breve inoltre dovrebbero arrivare le affissioni sulle impalcature che avvolgono l’immobile, il cui ricavato sarà utilizzato per rifare la copertura del Politema.