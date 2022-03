“Classiche” in Belgio, Davide Ballerini al via. Il corridore canturino del team Quick-Step Alpha-Vinil oggi e domenica è in lizza in due gare sempre molto attese dagli appassionati. Oggi partecipa alla Saxo Bank Classic E3, una tra le corse di un giorno più dure, con la sua serie di muri da affrontare. Taaienberg, Eikenberg, Stationberg, Paterberg, Oude Kwaremont e Tiegemberg sono solo alcuni dei punti salienti del percorso di 203,9 chilometri totali.

Ballerini, che ama particolarmente i percorsi del Belgio, parte per recitare un ruolo da protagonista. Poi molto dipenderà dall’evoluzione della corsa; tra i suoi compagni di squadra c’è anche il danese Kasper Asgreen, il vincitore del 2021, che è considerato il favorito. Gli altri portacolori del team del canturino saranno Mikkel Honoré, Florian Sénéchal, Stijn Steels, Jannik Steimle e Zdenek Styb L’Italia non conquista questa corsa dal 2009, edizione in cui trionfò Filippo Pozzato.

Una volta in archivio la gara odierna, Davide Ballerini ed il suo team saranno attesi da un altro grande evento, la Gand-Wevelgem di domenica, corsa con tracciato nelle Fiandre che tradizionalmente è adatta ai velocisti. In questo caso l’ultima affermazione italiana è stata nel 2015: sul gradino più alto del podio il comasco Luca Paolini. Alle sue spalle l’olandese Niki Terpstra e il britannico Geraint Thomas.

Eventi preludio alla seconda “classica-monumento” della stagione, il Giro delle Fiandre, in calendario domenica 3 aprile. La prima è stata la Milano-Sanremo, sabato scorso, che ha visto il successo dello sloveno Matej Mohoric. L’ultima, sabato 8 ottobre, sarà il Giro di Lombardia che – se sarà confermata l’alternanza degli ultimi anni – dovrebbe partire da Bergamo e terminare in piazza Cavour a Como, con l’aggiunta della prova femminile (QUI l’articolo).