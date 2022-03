Uniti contro le barriere architettoniche. Uno spettacolo a Cermenate con tante risate ma per una causa seria. L’appuntamento è fissato per venerdì 8 aprile alle 20.30 all’auditorium comunale Padre Zucchi. In scena “My life-music & comedy” con il comico Nando Timoteo. Un evento a cura di Peba Onlus e sostenuto dalla locale amministrazione comunale.

Sul palco cermenatese Nando Timoteo, volto noto di Colorado Cafè, Zelig Off e Comedy Central, in un nuovo spettacolo, affiancato dal cantante Federico Martello, del comico Max Pieriboni e da Sheila Capriolo, nelle vesti di presentatrice. Lo spettacolo è un’iniziativa per sostenere Peba Onlus, associazione impegnata in progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche sull’intero territorio nazionale. Tutti uniti contro le barriere architettoniche. Il Comune di Cermenate ha infatti sottoscritto lo scorso anno una convenzione con Peba Onlus, proprio con lo scopo di mappare le barriere architettoniche ancora presenti sul territorio e individuare soluzioni finalizzate alla loro eliminazione. Sono già in corso iniziative concrete che vedono protagonisti anche gli studenti dell’Istituto comprensivo statale del paese lariano, coinvolti attivamente nel progetto.

L’ingresso allo spettacolo “My Life” è gratuito. Accesso consentito secondo le normative anti-Covid vigenti. La prenotazione dei posti è organizzata attraverso la piattaforma Clappit (www.clappit.com/biglietti-associazione-peba).

Le dichiarazioni di associazione e sindaco

“Siamo molto grati al Comune di Cermenate per la grande sensibilità dimostrata in tema di inclusione”. Dichiarano Andrea Ferretti ed Evelina Di Giugno, presidente e vicepresidente di Peba Onlus. “Avere una città a misura di tutti è un grande segno di civiltà, perché le barriere architettoniche non limitano la libertà solo delle persone con disabilità, ma di tutti, ad esempio anche di mamme con un passeggino, persone anziane. Solo in Italia sono milioni le persone con disabilità che ogni giorno vivono limitazioni ai propri diritti, come questa”.

“Cermenate, attraverso la sottoscrizione del protocollo di intesa con Peba Onlus per il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche è il primo comune comasco ad aderire al progetto. Un passo importante, in favore dell’uguaglianza, delle pari opportunità e della tutela dei più fragili” spiega il sindaco Luciano Pizzutto.