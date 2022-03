Semifinale scudetto per la Briantea84 di basket in carrozzina. Sarà una grande sfida quella tra UnipolSai Briantea84 Cantù e S. Stefano Avis, squadre che hanno impreziosito le ultime otto finali consecutive dall’ottobre 2018 tra serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Si inizia domani con la gara di andata in programma alle ore 16 al PalaPrincipi di Porto Potenza Picena (Macerata). Il ritorno sarà al PalaMeda di Meda sabato 2 aprile alle ore 20.30. Nell’altra semifinale si confrontano Studio 3A Millennium Basket Padova e Deco Metalferro Amicacci Abruzzo. In caso di un successo a testa sarà decisiva la differenza canestri.

“Queste due settimane ci hanno permesso di lavorare su quello che abbiamo portato a casa dalla stagione regolare” ha commentato coach Marco Tomba, vice allenatore della UnipolSai. “Santo Stefano è una squadra ostica nonostante le assenze. I suoi atleti giocano forte e non ti lasciano respirare. Dovremo essere molto attenti a non subire il gioco degli avversari, imponendo il nostro”.

La Briantea Cantù si presenterà nelle Marche in questa semifinale scudetto dopo un percorso netto nella stagione regolare del girone A: otto vittorie su altrettante partite. S. Stefano ha perso un solo confronto, che è costato il secondo posto nel raggruppamento B per differenza canestri rispetto a Giulianova. Coach Roberto Ceriscioli dovrà fare a meno degli assenti Enrico Ghione, Matteo Veloce e Maxcileide Ramos. UnipolSai e S. Stefano si sono già incontrati in questa stagione in occasione della finale di Coppa Italia il 6 novembre 2021 (vinta poi dai marchigiani) e nella successiva gara di Supercoppa Italiana con il trionfo biancoblù a Meda il 21 novembre 2021.