Dare nuova vita alle attività commerciali di vicinato, portare in ogni quartiere il mercato, utilizzare spazi comunali in disuso concordando canoni agevolati. Offrire servizi ai residenti e a chi lavora.

Sono le proposte emerse dal tavolo dedicato allo Sviluppo portato avanti dalla squadra della candidata sindaco di Como del centrosinistra Barbara Minghetti che non a caso ha dato appuntamento oggi in via Milano Alta, davanti alle serrande abbassate di negozi ormai vuoti da tempo.

Barbara Minghetti ha ribadito che il Comune deve farsi parte attiva per offrire nuovi servizi e opportunità a cittadini e imprese. I mezzi per sostenere questo percorso, ha sottolineato, sono numerosi. Bandi specifici per le piccole attività commerciali, canoni super agevolati di alcuni spazi comunali in disuso. Al momento – ha spiegato – una quarantina di immobili risulta libera da ogni utilizzo.