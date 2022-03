Pallacanestro Cantù in campo domani alle 18 contro la Piacentina. L’Acqua San Bernardo disputerà al PalaBakery la quarta partita in dodici giorni. Nel girone di andata, il 12 dicembre scorso, al PalaDesio i piacentini avevano battuto la squadra di coach Marco Sodini 95 a 90.

«Affrontiamo il match di domenica con il solito problema di recuperare le energie dalla partita precedente – ha detto proprio Sodini alla vigilia del match – Inoltre, il virus influenzale che ha colpito alcuni dei nostri giocatori pare non voglia lasciarci in pace, perché altri stanno avendo delle difficoltà e, chiaramente, tutto questo si ripercuote sul fisico”.

“Ciò non toglie che gli obiettivi che ci siamo prefissati passano tutti dalle vittorie – ha aggiunto Sodini – Dopo un periodo in cui abbiamo giocato tante partite in casa, credo che la squadra abbia bisogno di misurarsi con la trasferta. Affronteremo un’avversaria che è già stata in grado di superarci e in casa nostra”.

La Bakery si è appena confrontata con il lutto per la scomparsa del presidente Marco Beccari. “Per me sarà una partita particolare perché non posso fare a meno di pensare a quanto mi abbia trattato bene Marco Beccari e quanto la pallacanestro perda nel momento in cui una persona del genere viene a mancare – ha concluso Sodini – domenica mi farà tanto piacere abbracciare la moglie e il figlio. Cercheremo di onorare la partita con una buonissima pallacanestro, anche se è ovvio che, in questa fase della stagione, il risultato è la cosa prioritaria”.