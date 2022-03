Grave incidente attorno alle 15 a Sormano. Un 25enne che viaggiava in sella alla sua moto, per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. La moto è finita nella scarpata a lato strada, mentre il centauro è scivolato sull’asfalto. Nella caduta, il 25enne avrebbe riportato alcune fratture. Un testimone ha subito chiamato i soccorsi.

Il giovane è stato trasportato in elicottero in ospedale, in condizioni serie.

I carabinieri della compagnia di Como sono intervenuti per i rilievi e per gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.