Como celebra i trent’anni del 118, servizio istituito il 27 marzo 1992. La provincia di Como è stata tra le prime in Italia a organizzare il sistema, che già nel mese di maggio del 1992 era realtà. Il sindaco di Como Mario Landriscina (medico e uno dei fondatori) l’ha definita: “ Un’organizzazione che ha fatto la differenza”.

“Ha trasformato in questi anni la mortalità territoriale per arresto cardiaco e trauma in valori inestimabili. Io invito tutti a ricordare queste donne e uomini con un gran segno di gratitudine perché sono loro a strappare le persone dalla morte. La differenza l’hanno spesso fatta con un soccorso rapido tempestivo già sul posto” ha spiegato Landriscina.

I 30 anni del 118- All’ingresso del Broletto, una mostra fotografica “Come eravamo e come siamo”. Immagini affiancate da un’esposizione di veicoli e divise storiche. In piazza Duomo poi, sono anche state presentate le tante attività a partire dal Numero Unico Emergenza urgenza, il 112. Un pomeriggio, di ricordi e divertimento.

A Como, la celebrazione è stata anche l’occasione per ritrovarsi. Un flash mob ha fatto ballare e cantare tutti, grandi e piccoli. E per sensibilizzare i più giovani alla cultura del soccorso, è prevista anche una caccia al tesoro. Domani a Rovellasca a partire dalle 10 è in programma invece una simulazione d’emergenza che coinvolgerà anche i vigili del fuoco e la protezione civile.