A Como tornano piogge e temporali. La perturbazione è in arrivo la prossima settimana e precisamente nelle giornate del 30 e 31 marzo.

A Como tornano piogge e temporali

“Dopo mesi di egemonia dell’alta pressione ora la situazione sta per cambiare radicalmente”. La conferma arriva dal meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “Piogge e temporali colpiranno in modo particolare il versante tirrenico, ma finalmente anche il Nord Italia”.

“Le temperature molto miti di questi giorni diventeranno un ricordo, con ingresso di aria via via più fredda da Nord – avverte Ferrara – responsabile di un netto calo termico da fine mese. Contestualmente tornerà a nevicare su Alpi e Appennini dapprima a quote medio-alte, ma con fiocchi non esclusi fin sotto gli 800-1000m nei primi giorni di aprile.”

Il problema della siccità

Una buona notizia per la provincia di Como. In questi ultimi giorni – a causa dell’assenza di piogge – il livello del Lago di Como si è abbassato notevolmente. Solo 65 millimetri di pioggia sono caduti in Lombardia durante l’inverno appena trascorso, l’82% in meno rispetto all’anno precedente.

“E’ presto per capire se davvero verrà risolto il deficit idrico – concludono da 3bmeteo.com – che al momento risulta davvero notevole e che questo episodio, qualora risultasse fine a sé stesso e non seguito da altre piogge, certamente non risolverebbe del tutto”.