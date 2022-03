Covid, le nuove regole dal 1° aprile. Il 31 marzo, dopo oltre due anni si chiuderà ufficialmente lo stato di emergenza per la pandemia da Covid 19. L’Italia si prepara alla graduale eliminazione di tutte le restrizioni.

Archiviato il sistema dei colori, con il mese di aprile non ci saranno più regole diverse da una regione all’altra in base al livello di rischio.

Fino al 30 aprile rimarrà l’obbligo di mascherina in tutti gli ambienti chiusi. La protezione deve essere ti tipo Ffp2 sui mezzi di trasporto pubblico, ai concerti e in stadi e palazzetti, in cinema e teatri, sugli impianti di risalita.

Covid – Le nuove regole

Per andare al lavoro anche per gli over 50 basterà il green pass base, che si ottiene anche con il tampone negativo. L’obbligo vaccinale resta in vigore per medici, infermieri e personale delle residenze per anziani. Nelle scuole, la Dad, didattica a distanza sarà riservata ai positivi. Solo chi ha contratto il virus sarà tenuto all’isolamento, che non sarà più obbligatorio neppure per i contatti stretti, anche se non vaccinati.

Ristoranti e bar all’aperto e al chiuso

Dal primo aprile non sarà più necessario il green pass rafforzato per sedersi ai tavoli di un bar o di un ristorante all’aperto. Il certificato sarà richiesto solo in caso di eventi che comportino assembramenti.

Dal primo al 30 aprile per consumare nei bar e nei ristoranti al chiuso sarà necessario presentare almeno il green pass base, che si ottiene anche con un tampone negativo.

Trasporto pubblico locale

Fino al 31 marzo per salire su bus, metro e altri mezzi del trasporto pubblico locale è necessario il green pass rafforzato.

Dall’1 al 30 aprile invece è sufficiente il green pass base che si ottiene anche con il tampone.

Treni, aerei, navi

Dall’1 al 30 aprile per viaggiare su aerei, treni, navi e pullman a lunga concorrenza basta il certificato verde base che si ottiene anche con il tampone.

Negozi

Fino al 31 marzo resta l’obbligo di green pass base per i negozi che non vendono beni di prima necessità. Dal 1° aprile si potrà entrare in tutti i negozi senza mostrare alcuna certificazione, ma fino al 30 aprile servirà la mascherina.

Alberghi

A partire dal primo aprile non sarà richiesto alcun certificato per soggiornare negli hotel e nelle strutture ricettive. Il green pass rafforzato resta però obbligatorio per le aree benessere, le piscine al chiuso e gli spogliatoi fino al 30 aprile.

Spettacoli e stadi

Per assistere agli spettacoli all’aperto e agli eventi e competizioni sportive dall’1 al 30 aprile è necessario il green pass base che si ottiene con guarigione, vaccino o tampone. Obbligatoria la mascherina Ffp2.

Per la partecipazione del pubblico agli spettacoli al chiuso in cinema, teatri e sale da concerto occorre il green pass rafforzato fino al 30 aprile. Obbligatorio anche indossare la mascherina Ffp2.

Piscine, palestre e sport di squadra

Per gli eventi e le competizioni sportive in palestre, strutture e palazzetti al chiuso resta l’obbligo di green pass rafforzato fino al 30 aprile.

Fino al 30 aprile per frequentare piscine, palestre, centri natatori e centri benessere al chiuso e per entrare negli spogliatoi è necessario il green pass rafforzato.

Per praticare sport di squadra e di contatto sarà obbligatorio il green pass rafforzato fino al 30 aprile.

Parrucchieri e centri estetici

Dal 1° aprile per parrucchieri, barbieri, saloni di bellezza e centri estetici non sarà più richiesto il green pass.

Banche e uffici postali

Accesso libero dal primo aprile anche nelle banche, negli uffici pubblici e alle poste.

Concorsi pubblici e visite ai detenuti

Dall’1 al 30 aprile si può accedere ai concorsi pubblici e ai corsi di formazione pubblici e privati anche con il green pass base.

Dall’1 al 30 aprile per visitare i detenuti negli istituti penitenziari, anche minorili, basta un tampone negativo.

Convegni, centri culturali, sale giochi

Per partecipare a convegni e congressi è necessario presentare il green pass rafforzato fino al 30 aprile.

Per le attività che si svolgono nelle sale da gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò è richiesto il green pass rafforzato fino al 30 aprile.

Discoteche e feste

Per entrare nei locali, nelle sale da ballo e nelle discoteche sarà necessario, fino al 30 aprile, avere il green pass rafforzato. Le discoteche tornano alla capienza piena.

Per tutte le feste al chiuso, fino a 30 aprile è obbligatorio il green pass rafforzato, che non si ottiene con il tampone ma solo con guarigione e vaccino

Isolamento e quarantene

Il Consiglio dei ministri ha deciso anche per lo stop alle quarantene da contatto con un caso positivo al Covid. Dal primo aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus, mentre chi ha avuto un contatto dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza. Non ci sarà più distinzione tra vaccinati e non vaccinati come ora.

