Cinema sul lago. Registi, scenografi, sceneggiatori, direttori della fotografia a Como per scoprire e promuovere i luoghi e le storie del Lario.

Il Convention Bureau del Lago di Como, rete degli operatori della filiera congressuale e turistica del Lago di Como, da oggi a mercoledì 30 marzo organizza “Il cinema sul lago di Como”: una tre giorni rivolta agli operatori professionali del settore cinematografico che verranno guidati alla scoperta delle bellezze del territorio, tra i borghi più suggestivi e le ville storiche. Alla scoperta di location uniche che – come già avvenuto in molte occasioni – possono diventare set di film e spot. Si tratta di una prima volta realizzata in collaborazione con Lariofiere e Villa Erba. le prime tappe oggi a Brienno e Cernobbio.

“In questi tre giorni gli operatori del settore scopriranno le bellezze del paesaggio ma anche tutta la filiera di maestranze che possiamo offrire sul territorio”. Così il direttore di Villa Erba e del Convention Bureau, Piero Bonasegale.

A Como in questi giorni il regista di note serie tv Alexis Sweet e Anthony LaMolinara già premio Oscar nel 2005 per gli effetti speciali del film Spiderman 2.

Come sottolineato da Jean-Marc Droulers, presidente del Convention Bureau altra finalità dell’iniziativa è mettere a disposizione degli operatori del settore cinema competenze e professionalità già presenti sul territorio: artigiani, la fornitura di servizi, l’assistenza logistica.

“Il Lago di Como è luogo di grande interesse per le produzioni cinematografiche sia italiane che straniere. La settima arte può diventare un potente mezzo di comunicazione e di promozione territoriale” ha spiegato Filippo Arcioni, presidente di Villa Erba.

“Un’iniziativa importante, che ci auguriamo abbia successo e possa svilupparsi in futuro” commenta Fabio Dadati, presidente di Lariofiere.