Il Canton Ticino è la regione della Svizzera con i salari più bassi della Confederazione Elvetica. Nel 2020, lo stipendio medio per gli impieghi più qualificati si è attestato a 8.537 franchi svizzeri e quello per le professioni che richiedono qualifiche minori a 5137 franchi svizzeri. Le remunerazioni più alte sono nella zona di Zurigo, con una media superiore a 11mila franchi svizzeri.

L’indagine

I dati emergono dai primi risultati della rilevazione svizzera della struttura dei salari per il 2020 realizzata dall’Ufficio federale di statistica e diffusi nelle scorse ore. “Il panorama salariale svizzero differisce significativamente in funzione delle aree considerate – si legge nel rapporto – Questa gerarchia salariale in funzione delle regioni è dovuta alla concentrazione di rami economici a forte valore aggiunto in determinate aree geografiche, nonché alle specificità strutturali dei mercati regionali del lavoro”.

Le differenze

Le differenze sono più nette nel settore privato. In Ticino, in questo caso lo stipendio medio scende a 5.200 franchi circa a fronte di una media svizzera di oltre 6.300. “I livelli di remunerazione sono chiaramente superiori al salario mediano nei rami a forte valore aggiunto come le attività informatiche, l’industria farmaceutica o il settore bancario – di legge ancora nel documento dell’Ust – A metà della piramide dei salari si trovano rami come il trasporto terrestre, la sanità, l’industria meccanica e il commercio all’ingrosso. Alla base della piramide troviamo, tra gli altri, il commercio al dettaglio, la ristorazione, i servizi di alloggio e i servizi personali.

I lavori di responsabilità

L’analisi statistica evidenzia una progressiva riduzione delle diseguaglianze di genere. Differenze emergono anche tra svizzeri e stranieri, con un vantaggio per i frontalieri che svolgono professioni che comportano responsabilità. “Se si considera l’economia nel suo complesso la remunerazione dei dipendenti di nazionalità svizzera è mediamente più elevata dei colleghi stranieri – si legge nel rapporto – Per i posti che richiedono elevate responsabilità, invece, i salari versati alla manodopera straniera sono generalmente più alti”.