Incidente stradale poco prima della sei di questa mattina a Lomazzo. L’incidente è avvenuto sul ponte tra Lomazzo e Guanzate, in via XXV Aprile. Due auto – per cause ancora da chiarire – si sono scontrate. Coinvolte nell’impatto due persone, due uomini rispettivamente di 30 e 40 anni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre una persona dall’abitacolo di una delle due vetture coinvolte nell’incidente e per le operazioni di messa in sicurezza del luogo dove è avvenuto lo scontro. Immediati anche i soccorsi. Allertati inoltre i carabinieri di Cantù.