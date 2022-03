Attesa febbrile per il derby di domenica allo stadio Sinigaglia tra Como e Monza. Le due squadre si affronteranno alle 15.30 in uno stadio da “tutto esaurito”. Per i tifosi rimangono pochi biglietti di tribuna centrale. Sul Lario potrebbe arrivare il patron dei brianzoli, Silvio Berlusconi, che non volle mancare anche nell’ultima circostanza simile in serie C. Nel settembre del 2019, in serie C, in occasione di Como-Monza (terminata 1-0 per gli ospiti) l’ex presidente del consiglio seguì il match in tribuna e alla fine scese negli spogliatoi a salutare i giocatori azzurri.

Del resto lo stesso Berlusconi è legato a Como e al Calcio Como. Lo raccontò proprio nel 2019 allo stadio Sinigaglia intervistato da Nino Balducci (QUI il servizio). A livello sportivo si ricorda il primo scudetto del Milan di Berlusconi (apripista dei tanti trofei vinti negli anni) sul Lario nel 1988. Non soltanto: dopo aver raggiunto l’accordo per l’acquisto del club nel 1986, il primo match dei rossoneri fu proprio al Sinigaglia. Era il 15 febbraio 1986 e la gara terminò 1-1. Azzurri in vantaggio con il compianto Stefano Borgonovo, pari degli ospiti con Andrea Icardi al 42′ del secondo tempo. In tribuna c’era Paolo Berlusconi. Pochi giorni dopo la firma dei contratti e il passaggio definitivo del Milan dalla gestione di Giuseppe Farina a quella dell’allora imprenditore edile e televisivo.

Como-Monza rimane comunque una partita di grande interesse sì per i tifosi, ma anche per le sorti del campionato, che riprende dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. Il Como dopo la vittoria di Perugia è tranquillo sul fronte della lotta per la salvezza (manca la matematica ma è ormai cosa certa). Il Monza è reduce da quattro successi consecutivi ed è al terzo posto, lanciato nella lotta per la conquista della serie A. Nel match con i biancorossi Giacomo Gattuso, allenatore del Como, oltre a Massimiliano Gatto e Moutir Chajia, c he hanno terminato la stagione, non avrà a disposizione i difensori Marco Varnier e Filippo Scaglia, ancora infortunati.