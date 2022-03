Museo del Ghisallo- “È bellissimo ogni volta tornare qui a fare visita al museo della Madonna del Ghisallo. Un luogo che attira visitatori da tutto il mondo”. A dirlo il ciclista Dario Cataldo, professionista dal 2007, vincitore per la Trek-Segafredo dello la tappa comasca dell’ultimo Giro d’Italia.

“Il Giro di Lombardia è sempre stato da quando sono ragazzino la corsa del mio sogno, quindi fare una tappa del Giro d’Italia che ricalvava i percorsi del Lombardia, era qualcosa di speciale. Vincere quella tappa è stato speciale da corridore passando proprio da qui al Ghisallo” ha detto Cataldo.

Le pareti del Museo del Ghisallo, già cariche di storia si arricchiscono di un cimelio in più. Cataldo, in visita alla struttura di Magreglio che ospita una tra le più importanti collezioni mondiali legate allo sport del pedale ha infatti lasciato nelle mani del presidente Antonio Molteni una maglia molto importante. Quella della lunga tappa nel deserto. “Un orgoglio sia per chi la dona che per chi la riceve” ha spiegato il ciclista professionista, ” la maglia è bella perché è vissuta. Ha vissuto un evento, uno sforzo, un sacrificio. Scegliendone una, non ne ho preso una qualunque ma una che avesse ancora i segni della gara, in questo caso, la sabbia”. Il team di Cataldo inizierà ora il ritiro in altura in vista del Giro d’Italia, passando per la classica in Belgio, la Freccia e la Liegi

