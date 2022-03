Sopralluogo all’interno del cantiere della paratie. Stamattina a Como l’assessore regionale agli Enti locali Massimo Sertori ha guidato colleghi e stampa nell’area dei lavori e ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il tratto tra Sant’Agostino e piazza Cavour.

Sertori: “Cantiere prioritario per la Regione”

“Questa porzione di cantiere è ormai al 40% e ad oggi il cronoprogramma è rispettato. I lavori termineranno entro l’autunno di quest’anno” ha detto. L’incertezza sulle materie prime e i tempi di consegna delle forniture oltre ai costi aumentati si fanno sentire, ma dalla Regione viene precisato che l’opera è considerata prioritaria.

“Ne ho parlato proprio ieri con il presidente Fontana – ha aggiunto l’assessore – e mi ha assicurato che, quale che sia lo sviluppo che ci sarà in futuro sui costi delle materie prime. Regione Lombardia farà la sua parte se sarà necessario. Quindi le eventuali complicazioni legate ai fattori esterni – ha sottolineato – le affronteremo con il piglio che abbiamo sempre utilizzato”.

“Il Governo ha già fatto un primo provvedimento sull’aumento dei costi delle materie prime” ha puntualizzato Sertori.- “So che sta lavorando per mettere in campo ulteriori provvedimenti”.

Difficile al momento fare previsioni sui costi. Nessuno si sbilancia ma l’aumento potrebbe arrivare a sfiorare i 2 milioni.

Le lavorazioni eseguite

Dal punto di vista delle lavorazioni il cantiere sta procedendo per fasi. Nel primo tratto sono eseguite le opere di fondazione e la soletta superiore della porzione di vasca A, di fatto la nuova passeggiata.

E’ andata a buon fine anche la realizzazione delle palancole nel tratto di 70 metri in zona piazza Cavour che non era stato possibile realizzare prima con la precedente tecnologia. Proseguono, inoltre, i lavori sulla terraferma inerenti il collettamento dell’impianto fognario delle acque bianche verso le vasche.

Nell’area di cantiere si possono anche osservare i materiali che verranno utilizzati per le finiture che hanno già avuto l’ok della soprintendenza. La Darsena e i muri verso lago verranno rivestiti in pietra a vista,

Per quanto riguarda, invece, gli arredi della futura passeggiata, il sindaco Mario Landriscina ha precisato che il Comune sta lavorando. “Entro il mese di aprile arriverà la definizione del progetto esecutivo”.

Il terzo lotto e la fine dell’opera

Autunno 2022 fine lavori per il tratto di cantiere dalla zona di Sant’Agostino a Piazza Cavour, a quel punto inizierà l’ultima fase dei lavori, quella sul tratto che da piazza Cavour si estende fino ai giardini a lago.

L’intera opera sarà conclusa, salvo imprevisti, nell’autunno del 2023.

Fermi e Turba: “I lavori proseguiranno senza interruzione”

“Finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel. Il sopralluogo di oggi rende merito alla scelta coraggiosa compiuta da Regione Lombardia quando decise di farsi direttamente carico del problema delle paratie e si assunse la responsabilità di trovare una soluzione definitiva. I lavori proseguono nel rispetto del cronoprogramma concordato, nonostante la gravità della crisi internazionale e le inevitabili ripercussioni sui costi e la fornitura dei materiali. Questo è un cantiere che riveste priorità assoluta per Regione Lombardia, i lavori non devono fermarsi e sarà messa in campo ogni azione possibile perché proseguano senza alcuna interruzione”.

Queste le parole del presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi.

“Ringrazio il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, per aver mostrato sempre una grande attenzione per il territorio di Como”. Così il sottosegretario ai Rapporti con il Consiglio regionale Fabrizio Turba.

Guarda anche il video: Etg – Paratie, opera prioritaria per la Regione Lombardia