Covid in Lombardia- Continuano a diminuire i ricoverati per Covid in terapia intensiva. In Lombardia, a fronte di 75.124 tamponi effettuati, sono 9.141 i nuovi casi. La positività scende oggi al 12,1%.

Nei reparti di terapia intensiva, oggi ci sono due pazienti in meno, sono in tutto 41. In lieve aumento invece, gli ingressi nei reparti ordinari dove i letti occupati sono quattro in più di ieri e il totale dei pazienti sale quindi a 1.040. Sul fronte dei decessi, le vittime delle ultime 24 ore sono state 20, 39.261 da inizio pandemia.

Oggi si conclude lo stato di emergenza Covid. “Continua il graduale percorso di ritorno alla normalità” ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Termina anche il lavoro del generale Figliuolo – ha aggiunto il governatore -, lo ringrazio per essere sempre stato disponibile e collaborativo, mantenendo tutti gli impegni nel supportare le Regioni nel realizzare una campagna vaccinale efficiente ed efficace”. In provincia di Como, i nuovi positivi oggi sono 456. La provincia con il numero più basso di casi è Sondrio (sono 143). Quella con il numero più altro Milano, sono 3.128 di cui 1.369 a Milano città.