Prevenzione dei tumori. Nei primi mesi del 2022 Ats Insubria ha attivato il programma di screening del carcinoma della cervice uterina rivolto a tutte le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni, residenti nel territorio di competenza (provincia di Como e Varese).

“La prevenzione effettuata attraverso gli screening rappresenta un’opportunità strategica di salute, un investimento gratuito per garantire diagnosi precoci per i gruppi di popolazione, potenzialmente esposti al rischio di contrarre il cancro” spiega Giuseppe Catanoso Direttore Sanitario di Ats Insubria.



Il programma di screening e prevenzione dei tumori consiste nell’offerta alle donne di un test di primo livello. Pap test da ripetersi ogni 3 anni per le donne di età 25-29 anni non vaccinate o non completamente vaccinate per HPV (papilloma virus) in età adolescenziale. Hpv Dna test da ripetersi ogni 5 anni per le donne tra i 30 e i 64 anni indipendentemente dallo stato vaccinale.

Partecipano al programma i Consultori Familiari delle Asst territoriali e l’ambulatorio ginecologico degli ospedali. Nei primi due mesi l’adesione è stata superiore alle aspettative soprattutto per la fascia di età 34-64 anni



L’infezione da Papilloma virus è la più comune delle infezioni a trasmissione sessuale. In base allo stato immunitario individuale può regredire, persistere o progredire in tumore maligno. In Italia, attualmente, il carcinoma della cervice uterina rappresenta il quinto tumore per frequenza nelle donne sotto i 50 anni. La vaccinazione anti papilloma virus e lo screening periodico rappresentano le armi fondamentali per prevenire il tumore,