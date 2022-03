Il derby Como-Monza affidato all’arbitro Alessandro Prontera della sezione di Bologna. Il fischietto originario di Tricase (in Salento) e da anni trasferito in Emilia, in questa stagione ha tra l’altro diretto gli azzurri in occasione del match tra Como e Cosenza. Il match con i rossoblù calabresi è andato in scena al Sinigaglia lo scorso 20 febbraio ed è stato vinto dai lariani con il punteggio di 2-1 (QUI l’articolo). Gara attesissima che sarà disputata in una cornice da “tutto esaurito”. Il fischio d’inizio domenica alle 15.30. Per i tifosi rimangono soltanto pochi tagliandi della tribuna d’onore dove ci potrebbe essere – ma si saprà soltanto all’ultimo minuto – il patron dei biancorossi brianzoli Silvio Berlusconi.

Per quanto riguarda gli arbitri della sezione Aia di Como, Andrea Colombo sarà “quarto uomo” in serie A nel confronto dello stadio Picco fra Spezia e Venezia. Mattia Caldera sarà in C per il confronto Cesena-Virtus Entella mentre ad Alessandro Di Graci è stata assegnata una gara di grande prestigio del torneo Primavera, il confronto fra Juventus e Milan.

Proprio la sezione Aia di Como sta organizzando il corso per nuovi arbitri. Ne ha tra l’altro parlato il presidente regionale Emilio Ostinelli nell’ultima puntata della trasmissione “Il barbiere”, martedì scorso. Il via delle lezioni è fissato per martedì 5 aprile alle 20.30. Per iscriversi e avere ulteriori informazioni si può fare riferimento alla mail como@aia-figc.it.

Il manifesto del nuovo corso arbitri della sezione Aia di Como

Il fischietto comasco Andrea Colombo sarà “quarto uomo” in Spezia-Venezia

Mattia Caldera è stato chiamato per Cesena-Vitus Entella, in serie C