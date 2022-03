Manutenzione della rete viaria. A Como, 11,8 milioni di euro. “Ieri il via libera allo schema di riparto di 1,7 miliardi di euro previsti nell’ultima legge di Bilancio destinati, per il periodo 2022 al 2029, ad interventi di manutenzione straordinaria su strade regionali, provinciali e delle Città metropolitane”. Lo fa sapere la deputata comasca Chiara Braga, responsabile nazionale per il Partito Democratico della Transizione ecologica, Sostenibilità e infrastrutture. “A Regione Lombardia, sono riconosciute risorse per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione ordinaria, adeguamento funzionale, resilienza ai cambiamenti climatici per un valore totale di oltre 166milioni di euro”. Nello specifico, alla Provincia di Como sono stati assegnati 11,8 milioni di euro.

“A Regione Lombardia riconosciuti 166milioni di euro”

Manutenzione della rete viaria- “Una misura attesa e particolarmente importante, che dimostra l’attenzione del Governo e del Ministro Giovannini ai temi dell’efficienza e sicurezza della viabilità sui territori, con uno sguardo attento alla sostenibilità ambientale”. “Oltre, infatti – precisa Braga -, ad esser la prima volta che una quota di fondi statali viene indirizzata alla manutenzione di strade regionali, il provvedimento varato ieri contiene una specifica disposizione che prevede di adeguare gli interventi, sin dalla fase di progettazione, a criteri ambientali, come la redazione di un piano per la gestione dei rifiuti prodotti, per analisi volte ad evitare possibili interazioni con acqua e suolo, per l’uso di tecnologie a basso impatto ambientale. Inoltre tali risorse possono essere anche impiegate per realizzare varianti di tracciato che dovessero rendersi necessarie nelle zone ad alto rischio idrogeologico”.

Leggi anche “Elezioni a Como: primo turno il 12 giugno, eventuale ballottaggio il 26”