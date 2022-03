Vigili del fuoco in azione questa mattina a Como in via Boldoni. Un intervento in pieno centro storico sotto gli occhi dei cittadini.

L’intervento per un principio di incendio a causa di alcuni lavori di ristrutturazione all’interno di uno stabile. Probabilmente un’opera di saldatura.

Non si sono registrati feriti e le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse rapidamente. L’allarme è scattato poco prima delle 11