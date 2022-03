Ultimo giorno di lavoro per il questore Giuseppe De Angelis. A Como ha preso servizio il primo luglio del 2017 e 4 anni e mezzo dopo lascia la questura, da domani sarà in pensione ma ha scelto, con la sua famiglia, di continuare a vivere in città.



De Angelis termina il suo incarico condizionato negli ultimi anni dall’emergenza Covid che ha visto in prima linea tutte le forze dell’ordine. Mentre al suo arrivo nel 2017 si era confrontato subito con l’ondata migratoria iniziata l’anno precedente. Il confine con la Svizzera, le infiltrazioni della criminalità organizzata: la cronaca comasca parla anche di questo.



Nel tracciare il bilancio di questi anni De Angelis non vuole ricordare un’operazione né un caso particolare che ha seguito ma tiene a sottolineare il lavoro svolto in ottica di prevenzione a partire dal controllo e dall’allontanamento di chi non ha titolo per restare sul territorio.



Tolti i panni del questore, ci sono ora le aspettative del cittadino. Ed stato proprio il Covid a incidere sulla scelta di rimanere a Como dopo aver vissuto a Milano per 28 anni. De Angelis e la sua famiglia hanno apprezzato sempre di più la nostra città proprio nella fase particolare dell’emergenza sanitaria.