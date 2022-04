Con la fine dello stato di emergenza, dopo due anni di pandemia, l’Italia da oggi si avvia verso la normalità. Una tabella di marcia all’insegna della gradualità, per cui l’archiviazione del green pass avverrà per tappe.

Da oggi cade l’obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all’aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale. Resta fino al 30 aprile l’obbligo di indossare mascherine Ffp2 per i mezzi di trasporto, per gli spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo, eventi e competizioni sportive.

Cambiano anche le regole dell’isolamento e dell’autosorveglianza, da oggi saranno uguali per le persone vaccinate e per quelle che hanno scelto di non immunizzarsi.