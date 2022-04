Aria di derby. La Pallacanestro Cantù dopo aver centrato l’ottavo successo consecutivo sarà impegnata domani sera in trasferta contro l’Urania Milano per l’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A2, Girone Verde; palla a due alle ore 20:45. I biancoblu, alla nona gara in 23 giorni, scenderanno in campo al “PalaLido”, storico impianto milanese totalmente ristrutturato che dal 2019 ha riaperto i battenti e che può ospitare più di 5mila spettatori.

I canturini arrivano dai tanti impegni ravvicinati ma ancora carichi dopo la vittoria conquistata, mercoledì scorso, contro Monferrato.

Gli avversari, dal canto loro, sono reduci da un mese di marzo in cui hanno ottenuto 2 vittorie e 2 sconfitte. L’Urania, guidata in panchina da coach Davide Villa, è attualmente al decimo posto della classifica con 18 punti, frutto di 9 vittorie e 14 sconfitte.

Sodini: “Da qui alla fine ogni partita è importantissima”

«Inutile rimarcare quanto la stanchezza abbia un peso nel periodo che stiamo vivendo ma contro l’Urania è ovvio che, una volta di più, uscirà fuori ancora questa criticità – ha sottolineato il tecnico dei brianzoli Marco Sodini – è una formazione capace in casa di innalzare il proprio livello di rendimento. Quanto a noi, abbiamo la necessità di racimolare tutte energie possibili per giocare una pallacanestro quanto più vicina al nostro modello di prestazione. Siamo consapevoli che la stagione si avvia in una fase in cui ogni singola partita è importantissima. Il nostro focus – conclude – deve essere unicamente orientato sul risultato».

Nel match di andata al “PalaBancoDesio” il 21 dicembre scorso, i canturini hanno vinto con dieci lunghezze di vantaggio: 77-67 il risultato finale.