Calenda: “M5S? Tre voti a Como”. La replica: “Imboscato nelle retrovie politiche”.

Botta e risposta tra Carlo Calenda e il Movimento 5 Stelle. Il leader di Azione, ieri a Como per sostenere la candidatura di Barbara Minghetti, ha avuto parole poco tenere nei confronti del pentastellati. “Il mio progetto politico include l’eliminazione, non fisica, dei Cinque stelle, che fondano la loro esistenza sulle debolezze italiane“, ha detto Calenda, sostenendo che a Como il Movimento “avrà tre voti”.

“Il Movimento 5 Stelle a Como prende tre voti? – replica Raffaele Erba, consigliere regionale pentastellato – Forse Calenda dovrebbe prima guardare in casa propria. Non è nemmeno riuscito a costruire una lista da solo ma si è dovuto accorpare ad altre due forze politiche per dare un segnale della sua presenza nella nostra città. Noi siamo fieri di moltissimi provvedimenti promossi per il nostro Paese. Lui cosa ha fatto in questi anni? Dov’era? Si è imboscato nelle retrovie della politica dissertando di competenza e di impegno. Non appena è stato messo alla prova alle amministrative di Roma 2021, si è dimesso il giorno dopo ed è fuggito pur di non restare all’opposizione”.