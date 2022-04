Semifinale scudetto. Sfida decisiva per la Briantea84. Una gara da dentro o fuori, in palio un posto per la finale tricolore. Domani alle 20.30 la UnipolSai Briantea84 Cantù attende S. Stefano Avis al PalaMeda per la sfida di ritorno della semifinale playoff di serie A Fipic (Federazione italiana pallacanestro in carrozzina). Una partita che si preannuncia ricca di emozioni. Si partirà dal 77-69 dell’andata maturato all’overtime, con otto punti di margine che vedono avanti i marchigiani nella serie. Non è prevista una “bella” conterà la differenza-canestri.

“Si parte da un otto a zero rimediato con una prova non al nostro livello” commentato coach Marco Tomba, vice allenatore della UnipolSai Briantea. “Dovremo essere concentrati e non subire il gioco di Santo Stefano come accaduto all’andata. Dovremo fare almeno nove punti in più per agguantare la finale scudetto. La settimana è iniziata analizzando la sconfitta, per snocciolare punto per punto gli errori fatti, ma riguardando anche le cose buone da cui ripartire. I ragazzi sono concentrati e determinati. Cercheremo di fare sicuramente del nostro meglio, anche di più”.

Il programma delle gare di semifinale scudetto di sabato 2 aprile

Ore 16: Deco Metalferro Amicacci Abruzzo-Studio 3A Millennium Basket Padova (all’andata 57-40 per l’Amicacci)

Ore 20.30: UnipolSai Briantea84 Cantù-S. Stefano Avis (all’andata 77-69 per Santo Stefano)

