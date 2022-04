Cantù si ferma nel derby con l’Urania Milano. Dopo otto successi consecutivi si è fermata la striscia vincente della formazione brianzola. Nella gara di sabato sera al PalaLido di Milano l’Urania si è imposta con il punteggio di 66-58. L’Acqua S.Bernardo era alla nona partita in 23 giorni. Il match era valido come anticipo della 25esima giornata del campionato di serie A2. Nella formazione di coach Marco Sodini era assente Zack Bryant, rimasto a casa per sintomi influenzali.

«Prima o poi doveva succedere di perdere una partita. Non in virtù di deficit tecnici ma in virtù di una impossibilità nel recuperare energie fisiche come ci è capitato e ci capita in questo periodo». Ha commentato alla fine Marco Sodini, allenatore di Cantù. «L’assenza di Zack Bryant, sommata a tutto il resto, ha prodotto una partita in cui ovviamente non siamo riusciti a essere continui. Ma questo è il momento in cui occorre supportare un gruppo di ragazzi che sta facendo cose eccezionali per sopperire, con voglia e capacità, a tutto quello che non riescono a fare dal punto di vista fisico. Vi ricordo che post Covid abbiamo avuto anche un virus influenzale che ha colpito anche tutta la squadra. Quindi, lo ripeto: oggi è il momento di supportarci».

Cantù rimane al secondo posto nella classifica del girone verde di serie A2 a due lunghezze di distanza dalla capolista Udine, che deve giocare in trasferta a Trapani. Giovedì alle 20 l’Acqua S.Bernardo sarà impegnata proprio a Udine contro i friulani nel recupero della gara saltata qualche settimana fa a causa del Covid tra i brianzoli. Poi domenica alle 18 la sfida interna con Treviglio.

Marco Sodini, allenatore della Pallacanestro Cantù, al PalaLido

