Lutto nella politica comasca: addio a Elide Greco. Donna molto attiva nel sociale, consigliere comunale a Como per il Partito Democratico durante il quinquennio di Lucini, Greco era nota per la tenacia, la passione e la generosità con cui si impegnava nelle battaglie in difesa dei più deboli.

Elide Greco aveva 55 anni, ne avrebbe compiuti 56 il prossimo 17 maggio. Si è spenta al termine di una lunga malattia. A inizio marzo, in amministrazione provinciale, aveva ricevuto un riconoscimento dalla Regione Lombardia proprio per il suo grande impegno (qui il resoconto della cerimonia) al servizio del prossimo.

In queste ore la notizia della sua morte sta suscitando una forte commozione nella politica comasca. Si moltiplicano i messaggi sui social. “Addio Elide Greco – scrive Federico Broggi, segretario provinciale del Pd di Como – Poche parole, per una donna straordinaria, fino all’ultimo impegnata per il prossimo. Una notizia come un pugno nello stomaco. Como perde una persona meravigliosa, noi proveremo a seguire il tuo esempio“. Il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi – che pochi giorni fa, come detto, aveva premiato Elide Greco – scrive: “Ciao Elide, tessitrice di legami. Semplicemente grazie“. “Elide è appena volata in cielo e già manca tantissimo a tutti noi“, aggiunge Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Pd. Ancora, l’ex consigliere regionale del Pd Luca Gaffuri: “Grazie per tutto quello che hai donato a noi, alla tua capacità di essere vicino a chi non ha rappresentanza, non ti sei mai fermata di fronte alle difficoltà e ci hai sempre ricordato che insieme si può“.