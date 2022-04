Rimonta Briantea: è finale-scudetto. Dopo aver perso di 8 punti nelle Marche nella semifinale di andata contro il Santo Stefano Avis, in gara2 i canturini erano chiamati ad una grande impresa. La missione è stata compiuta. Nella sfida casalinga di ieri sera sul campo di Meda i brianzoli sono riusciti a ribaltare la situazione a loro favore e hanno conquistato il pass per la finalissima che assegnerà il titolo tricolore 2022 di basket in carrozzina.

Sul terreno amico l’UnipolSai Briantea84 ha avuto la meglio contro il Santo Stefano per 77-58. I biancoblù canturini hanno guidato il match giocando ad alto livello per tre quarti e mantenendo a distanza la formazione ospite (con il comasco Davide Schiera) che ha provato a reagire nel finale con 10’ a favore. Ma il tentativo di sorpasso non è riuscito. Mvp della serata è stato Simone De Maggi con 23 punti (doppia doppia con 10 rimbalzi), seguito da Ian Sagar (20).

Prova corale da grande squadra della Briantea che dunque ha raggiunto in finale la Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, che ha avuto la meglio contro Padova. Per la conquista del campionato 2022 si giocherà al meglio delle tre gare (14, 21 e 22 maggio) in quella che sarà la riedizione del confronto del 2018.

