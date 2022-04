Influenza e Covid. Nei giorni dell’avvio del percorso verso il ritorno alla normalità, il virus che ha causato la pandemia continua a circolare e a questo si è aggiunto anche un inatteso aumento dei casi di influenza. Il calo delle temperature e l’allentamento delle restrizioni hanno contribuito alla crescita dei contagi.

“I casi Covid sono ancora molto numerosi e lo vediamo ogni giorno negli ambulatori – sottolinea Gianluigi Spata, presidente dell’ordine dei medici di Como e della Federazione degli ordini della Lombardia – Nell’ultimo periodo abbiamo assistito anche a una crescita dei casi di influenza. C’è il rischio anche di una sovrapposizione dei virus e il binomio può creare difficoltà”.

I tamponi

“Non dimentichiamo che i sintomi del Covid sono sovrapponibili in molti casi a quelli dell’influenza – aggiunge Spata – Diventa importante quindi per la diagnosi sottoporre il paziente al tampone. Molti ricorrono al fai da te ma ricordo sempre la massima attenzione perché il test deve essere fatto correttamente per non correre il rischio di esiti errati. Meglio nel dubbio rivolgersi a una farmacia o a un centro tamponi”.

La prevenzione

A partire da venerdì scorso è iniziato il graduale percorso verso la normalità. “La fine dello stato di emergenza non significa purtroppo che possiamo archiviare la pandemia – sottolinea Spata – La prudenza e il rispetto delle regole vigenti restano fondamentali. Non abbassiamo la guardia e non dimentichiamo che il virus circola”.

L’emergenza medici di base

Il presidente dell’ordine dei medici di Como fa il punto anche sull’emergenza per la mancanza di medici di medicina generale. I due nuovi ingressi dei giorni scorsi non cambiano una situazione che vede nell’ambito comasco circa 90 zone scoperte. “Bisogna arrivare a soluzioni durature – dice Spata – Le borse di studio sono state aumentate ma non tutte sono coperte. Occorre fare in modo di rendere la medicina generale più attrattiva. I futuri medici devono scegliere la medicina del territorio, cosa che difficilmente avviene. E’ un settore da ricostruire”.