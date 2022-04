Dalla Svizzera a Como per comprare la droga, denunciato dalla polizia un 27enne marocchino richiedente asilo nella Confederazione Elvetica. Ieri pomeriggio, il giovane era in largo Leopardi, nella zona della stazione di Como Lago. Alla vista di una pattuglia delle volanti della questura di Como, ha provato ad allontanarsi.

Gli agenti lo hanno fermato per un controllo e l’uomo è apparso subito nervoso e insofferente. Non aveva i documenti e ha consegnato spontaneamente un involucro con una dose di marijuana, dicendo di averla appena acquistata nella zona della stazione per uso personale. I poliziotti lo hanno portato in questura per gli accertamenti e hanno verificato che si trattava di un marocchino residente in Svizzera, nel centro per richiedenti asilo.

E’ stato riaccompagnato a Ponte Chiasso e affidato alle guardie di confine svizzere. E’ stato inoltre sanzionato per il possesso di droga per uso personale e denunciato perché irregolare in Italia.