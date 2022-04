Domani – domenica 3 aprile – l’atteso derby Como-Monza allo stadio Sinigaglia alle 15.30. Una partita considerata ad alto rischio sotto il profilo della sicurezza, per questo, da oggi sono previste limitazioni alla viabilità nella zona stadio.

I divieti

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 15.30 di oggi in viale Sinigaglia – nel tratto compreso tra viale Masia e via Vacchi – per consentire lo stallo dei mezzi tecnici per le riprese televisive

Dalle 8 di domani divieto di sosta in Viale Sinigaglia, viale Puecher, Viale Vittorio Veneto, Largo Borgonovo, Piazzale Somaini, Viale Masia (tratto compreso tra piazzale Somaini e viale Rosselli), Via Campo Garibaldi, Via Vacchi, Via Recchi, Viale Rosselli e Via Martinelli.

A partire dalle 11 – e fino al termine della manifestazione – lo stesso divieto sarà applicato anche in Piazzale San Gottardo, Via Venini, Via Regina (primi 10 stalli di sosta) e Piazzale San Rocchetto (area residenti).

Sei ore prima dell’inizio della partita scatterà il divieto di accesso in via Campo Garibaldi e il divieto di circolazione in tutto il perimetro fuori lo stadio. Inoltre durante il match sarà interdetto il passaggio pedonale.

Ancora nella giornata di domani, a partire dalle 12 – su indicazioni della Questura per motivi di ordine e sicurezza pubblica – possibile sospensione della circolazione in Piazzale San Gottardo, Via Venini, Piazzale San Rocchetto e Via Recchi.

Trasporto pubblico locale

Variazioni e modifiche anche per il trasporto pubblico locale. Domenica dalle 14.30 alle 21 Piazzale S. Gottardo (piazzale esterno della Stazione San Giovanni) non sarà accessibile agli autobus.

Asf ha comunicato le seguenti modifiche al servizio:

Linee 4-5-C30-C31: il capolinea è spostato in Via Borsieri, sulla corsia di destra. (Le corse della linea 4 dirette al Cimitero non subiscono modifiche, quelle provenienti dal cimitero caricano i passeggeri in Via Borsieri)

Linea 8: il capolinea è spostato in Via Innocenzo XI angolo Via Borsieri.

Linea C10: le vetture ometteranno il transito in Piazzale S. Gottardo. Le corse in direzione Menaggio sosteranno alla fermata San Rocchetto, le corse in direzione Como alla fermata Santa Caterina.

Linea C70: tutte le corse sono limitate in Piazza Cavour.

Durante il transito dei tifosi la circolazione potrà essere temporaneamente bloccata in Via Venini, Piazzale San Rocchetto, Via Recchi ed altre strade limitrofe. Le vetture coinvolte dovranno attendere la riapertura della strada.

