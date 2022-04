Chieri chiude al 6° posto nella regular season di serie A1 di pallavolo femminile. La squadra piemontese – in cui milita la comasca Asia Bonelli – ai playoff affronterà Monza. La prima sfida sarà domenica 10 aprile nella città brianzola.

Nell’ultimo confronto della regular season, in un PalaFenera tornato tutto esaurito dopo più di due anni, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha perso 0-3 contro l’Igor Gorgonzola Novara. Una sconfitta netta e pesante, ma nonostante tutto indolore per le biancoblù che hanno mantenuto il sesto posto in classifica grazie al risultato di Scandicci-Firenze (terminato 3-1).

Nei quarti di finale dei play-off le ragazze di Chieri se la vedranno dunque con Monza, proprio come nella scorsa stagione. Le lombarde sono considerate come il terzo incomodo nella lotta per il titolo tricolore 2022: Conegliano e Novara sono considerate infatti le grandi favorite nella lotta per il titolo. Gli abbinamenti sono Conegliano-Firenze, Scandicci-Busto Arsizio, Novara-Cuneo e Monza-Chieri.

I tre parziali del match tra il Chieri di Asia Bonelli e il Novara sono stati 12-25, 19-25 e 21-25. Punteggi che rispecchiano fedelmente l’andamento di una gara sempre in mano alla formazione ospite. Il risultato finale ha premiato la squadra entrata in campo con l’atteggiamento migliore.