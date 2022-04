Pratiche green in agricoltura. Regione Lombardia ha attivato due bandi da 58,5 milioni di euro totali dedicati a pratiche agricole a basso impatto ambientale. Uno da 44,5 milioni per i pagamenti agro climatico ambientali e il secondo da 14 milioni per l’agricoltura biologica. I bandi rientrano nell’ambito del Programma di sviluppo rurale.

Sostenibilità ambientale e futuro

“La sostenibilità ambientale – ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi – è uno dei punti di forza dell’agricoltura lombarda del presente e del futuro.Sia per una questione di razionalizzazione delle risorse, sia per soddisfare le esigenze dei consumatori. La Regione Lombardia in questo momento di difficoltà per le aziende agricole inietta una liquidità straordinaria per produttività e ambiente”.

Bando e incentivi per pratiche green

Il bando da 44,5 milioni propone agli agricoltori lombardi incentivi per l’introduzione e il mantenimento a pratiche agricole a basso impatto ambientale. Ciò è possibile attraverso modelli produttivi più attenti a un uso sostenibile delle risorse. Anche nell’ottica della conservazione di biodiversità animale e vegetale.

Ampliata la platea

“Rispetto agli anni precedenti – ha aggiunto l’assessore – abbiamo ampliato la platea per le adesioni. Sulle produzioni agricole integrate abbiamo ammesso al premio seminativi e colture foraggere, mentre tra le tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento prevediamo la possibilità di utilizzare la fertirrigazione in copertura”. “Allarghiamo la possibilità – ha concluso Rolfi – di aderire anche alle imprese agricole non zootecniche che utilizzano gli effluenti di allevamento”.

Dunque il bando sull’agricoltura biologica e pratiche green prevede la possibilità di adesione anche da parte di nuovi operatori biologici. La finestra per presentare le domande sarà aperta fino al 16 maggio.

Pratiche Green, numero di operatori biologici per provincia

Bergamo 342

Brescia 604

Como 198

Cremona 192

Lecco 91

Lodi 94

Mantova 409

Milano 671

Monza Brianza 99

Pavia 821

Sondrio 126

Varese 111.