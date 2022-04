Tra Capo e Collo: raggiunto il primo traguardo della raccolta dei 10mila euro. Il gruppo di atleti legati all’associazione che oggi ha partecipato alla ventesima edizione della Milano Marathon è riuscito nell’impresa.

La onlus comasca, convenzionata con Asst Lariana, era iscritta con 76 atleti alla staffetta non competitiva per squadre di 4 persone. Ognuna formazione ha corso una frazione tra i 7 e i 13 km, e con 7 atleti che hanno corso la maratona vera e propria.

La manifestazione è strettamente collegata al Milano Marathon Charity Program. Quest’ultimo è il progetto di fundraising che consente a tutti i runner di correre per un’organizzazione non profit a scelta. Un’iniziativa che contribuisce alla raccolta fondi da destinare a progetti solidali specifici.

C’è ancora tempo per partecipare

Il traguardo della raccolta di 10mila euro, come detto, è stato raggiunto. La scadenza è fissata per il 31 maggio e c’è ancora tempo quindi per contribuire con le donazioni che possono essere effettuate attraverso Rete del Dono. Si tratta della piattaforma di crowdfunding e personal fundraising partner della Milano Marathon (https://www.retedeldono.it/it/progetti/tra-capo-e-collo-onlus/corri-con-noi-per-ladeguamento)

Federica Maspero testimonial per Tra Capo e Collo

Per Tra Capo e Collo la testimonial degli atleti partecipanti alla staffetta è l’atleta paralimpica Federica Maspero, comasca. Maspero, oncologa, l’anno scorso ha pubblicato l’autobiografia “Calze in cashmere. Vita di un’atleta paralimpica”, dove racconta la propria esistenza a partire dal 24esimo compleanno. Cioè dal giorno in cui venne colpita dalla meningite fulminante e dalla conseguente amputazione delle gambe.

Oggi Federica Maspero, come medico palliativista, fa parte del gruppo di operatori sanitari che l’associazione Il Mantello. La ragazza ha messo a disposizione di Asst Lariana per l’unità operativa di Cure Palliative e per l’Hospice di Mariano Comense.

La ripresa dopo lo stop

Dopo lo stop legato alla pandemia -sospesa l’edizione del 2020, da remoto quella del 2021- oggi gli atleti sono tornati a correre a Milano.

Nell’edizione del 2018 i fondi erano stati raccolti dall’associazione per una borsa di studio; nel 2019 per il percorso di riabilitazione protesica dei pazienti, così importante per riprendere il controllo dell’alimentazione e soprattutto riconquistare la dignità di un sorriso.

Nel 2020, la pandemia ha fermato la corsa ma non la generosità di tutti i coloro i quali si sono spesi per raccogliere i fondi necessari per l’acquisto di un ecografo che è stato poi consegnato al blocco operatorio dell’ospedale Sant’Anna per la gestione degli accessi vascolari.

L’obiettivo 2022

I fondi raccolti quest’anno saranno utilizzati per l’acquisto di dispositivi ed attrezzature per la Degenza Chirurgica 2 dell’ospedale Sant’Anna dove operano la Chirurgia Maxillo-Facciale e l’Otorinolaringoiatria.

Tra Capo e Collo la storia

“Tra Capo e Collo” nasce come evoluzione del lavoro multidisciplinare in atto da alcuni anni all’Asst Lariana. Questa attività ha consentito, la creazione di una rete solidale multidisciplinare che si occupa di tutto il percorso delle malattie oncologiche del distretto testa e collo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’associazione www.tracapoecollo.com o scrivere alla mail associazione@tracapoecollo.com

I collaboratori di Asst Lariana che hanno partecipato alla staffetta

I gruppi. Run 4 Bacon Stefano Nicoletti e Francesca Andrusiani. Q-run-t-e-runtolanti Antonio Laudati. Logo-podiste Federica Bianchi, Valentina Erriquez, e Sonia Pellegatta. uniTI per la corsa Paolo Varani, Magda d’Astuto e Federica Maspero. pronTI: Sabrina Basilico e Francesco Torresani. RIA runners: Michela Noseda, Armanda Sala, Valentino Pedroni. SORUnner: Marco Cazzaniga, Ettore Zorzi, Pattano Antonella ed Alessandro Massa. Nel gruppo dei maratoneti Monica Giordano.

Nel gruppo addetto alla logistica Stefano Valsecchi, Cesare Figini, Serenella Manghina e Paolo Ronchi, presidente dell’associazione, già primario della Chirurgia Maxillo-Facciale di Asst Lariana.