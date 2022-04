Gruppo compatto al vertice della classifica. Como-Monza e altre due gare hanno chiuso la 32esima giornata di serie B. I lariani si sono imposti per 2-0 contro il Monza (reti di Alberto Cerri e Nino La Gumina, QUI il resoconto del match). Il Brescia ha superato per 2-0 il Lanerossi Vicenza: festa per il nuovo allenatore Eugenio Corini, chiamato al posto di Filippo Inzaghi. Crotone e Perugia, infine, hanno pareggiato 1-1.

E i risultati del sabato hanno sicuramente incoraggiato il Brescia, che ora è a tre punti di distanza dalla vetta. La capolista Cremonese, infatti, non è andata oltre l’1-1 interno con la Reggina. I grigiorossi mantengono il primato a quota 60, a +1 dal Lecce, che ha battuto per 1-0 il Frosinone. Terzo posto per il Pisa, rimasto fermo a 58 con la clamorosa sconfitta (5-1) di Benevento. Il Monza, battuto a Como, rimane fermo a 57, raggiunto proprio dal Brescia. Un gruppo compatto al vertice con il Benevento (54) che spera di rientrare sulle prime.

Al termine della regular season mancano sei giornate. Il prossimo sarà un turno infrasettimanale, fra martedì e mercoledì. Gli azzurri di mister Giacomo Gattuso saranno impegnati a Parma mercoledì alle 14. Poi, il sabato successivo, al Sinigaglia riceveranno il Cittadella (fischio d’inizio alle 14). I lariani in questo momento sono al decimo posto in classifica con 44 punti, alla pari con Cittadella, Ternana e Reggina. La quota playoff è distante 7 punti, mentre i playout sono a -18. La salvezza, però, non è ancora matematica, visto che il Cosenza è a 24 e deve recuperare un incontro. Ma, detto questo, il discorso su questo fronte appare francamente chiuso in ogni caso per i lariani.

La situazione

I risultati della 32esima giornata. Alessandria-Spal 2-2, Ascoli-Pordenone 1-0, Cittadella-Ternana 1-2, Cosenza-Parma 1-3, Cremonese-Reggina 1-1, Lecce-Frosinone 1-0, Benevento-Pisa 5-1, Brescia-Lanerossi Vicenza 2-0, Como-Monza 2-0, Crotone-Perugia 1-1

La classifica. Cremonese 60 punti, Lecce 59, Pisa 58, Brescia e Monza 57, Benevento 54, Ascoli 52, Frosinone 51, Perugia 47, Como, Reggina, Ternana e Cittadella 44, Parma 42, Spal 33, Alessandria 26, Cosenza e Lanerossi Vicenza 24, Crotone 20, Pordenone 14

Il prossimo turno. Martedì 5 aprile ore 19; Spal-Cosenza, Pordenone-Frosinone, Ternana-Lecce, Reggina-Benevento, Cremonese-Alessandria. Mercoledì 6 aprile ore 14: Parma-Como. Ore 19: Pisa-Brescia, Monza-Ascoli, Vicenza-Crotone, Cittadella-Perugia

Le gare del Como. Parma-Como (mercoledì 6 aprile ore 14), Como-Cittadella (sabato 9 aprile ore 14), Pisa-Como (lunedì 18 aprile ore 18), Como-Vicenza (lunedì 25 aprile ore 18), Reggina-Como (sabato 30 aprile ore 15), Como-Cremonese (venerdì 6 maggio ore 15)

Serie B 2022-2023

Si inizia già a guardare al torneo cadetto del prossimo anno. Proprio oggi, infatti, si registra la promozione del Bari, matematicamente primo nel girone C di serie C. I pugliesi a tre giornate dalla fine della regular season hanno 13 punti di vantaggio sul Catanzaro, secondo in classifica e 61 sulla rivelazione Monopoli, allenato dall’ex azzurro Alberto Colombo.

A titolo di curiosità la situazione negli altri due gironi. Nel gruppo A sono primi gli altoatesini del SudTirol con 83 punti, due in più del Padova (81). Lontanissima la terza, il FeralpiSalò (62). Nel girone B duello emiliano tra Modena (81) e Reggiana (77).