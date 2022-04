“Esprimo il mio sincero e sentito cordoglio per la morte di Elide Greco. Una grande persona, una grande donna, che ha partecipato al Consiglio comunale di Como e che, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la città, voglio ricordare con affetto e gratitudine”. Queste le parole del sindaco di Como, Mario Landriscina, nel ricordare Elide Greco.

Donna molto attiva nel sociale, consigliere comunale a Como per il Partito Democratico durante il quinquennio di Lucini, Greco era nota per la tenacia, la passione e la generosità con cui si impegnava nelle battaglie in difesa dei più deboli. Aveva 55 anni, ne avrebbe compiuti 56 il prossimo 17 maggio. Si è spenta – sabato sera – al termine di una lunga malattia.

“Con la sua passione per la musica e il ballo, il suo costante impegno sociale e la sua spiccata sensibilità verso i più deboli ha saputo lasciare un segno indelebile nelle persone che l’hanno incontrata ha detto Landriscina – La ricordiamo negli ultimi anni per il gruppo delle sferruzzatrici, che in memoria di don Roberto Malgesini realizzano quadrotti di lana poi uniti in insieme per creare delle coperte colorate da donare alle persone senza fissa dimora”.

Abbondino d’Oro

Poi il sindaco ha concluso: “Il suo profilo meriterà un’attenta valutazione da parte della prossima amministrazione per la candidatura alla più significativa onorificenza attribuibile dall’amministrazione cittadina”.

I funerali

I funerali si terranno martedì 5 aprile a Olgiate Comasco. Alle 9.30 il Rosario, dalle 10 la santa messa, nella chiesa Ss. Ippolito e Cassiano.