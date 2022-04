Previsioni meteo in provincia di Como. Dopo una serie di giorni all’insegna dell’instabilità e del maltempo, la settimana si annuncia all’insegna del sole e di temperature più alte. In ogni caso oggi per parte della giornata il cielo sarà coperto, con deboli precipitazioni, in ogni caso in via di esaurimento. La perturbazione degli scorsi giorni ha portato la tanto attesa pioggia dopo mesi di siccità. Il fenomeno più consistente nel tardo pomeriggio di venerdì, con un violento temporale sul Lario e sulla Brianza, in certi casi con grandine e la cosiddetta “neve tonda” (QUI l’articolo). La neve peraltro, pure questa notte, ha imbiancato le zone montuose della provincia.

Già nel pomeriggio di oggi si attende un miglioramento – spiega 3Bmeteo sul suo sito Internet – con sempre maggiori spazi soleggiati e un lieve aumento delle temperature. Situazione che andrà a consolidarsi domani e nei giorni successivi. Nella giornata di martedì si prevede freddo al mattino, poi la temperatura salirà nel pomeriggio, per assestarsi attorno ai 20 gradi.

La pioggia potrebbe tornare sul Lario e sulla Lombardia nel prossimo fine settimana. Sabato pomeriggio è atteso un calo della pressione, con conseguenti precipitazioni sul territorio, che saranno comunque deboli. Già dalla sera si dovrebbe assistere ad un miglioramento, con una domenica generalmente soleggiata.