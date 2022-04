Una decina di auto in fiamme nella notte, intervento dei vigili del fuoco.

I pompieri del comando di Como e dei distaccamenti di Cantù, Erba, Menaggio e Seregno hanno ricevuto sei richieste di soccorso urgente arrivate in pochi minuti a partire dall’una di notta per una serie auto incendiate.

Gli episodi

Gli episodi sono accaduti a Carugo precisamente in via Pascoli, via Cavour e viale Brianza e a Mariano Comense in piazzale Console. I vigili del fuoco sono stati impegnati per spegnere le fiamme che hanno coinvolto una decina di veicoli. Non si segnalano feriti e sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.