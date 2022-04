Lutto per il calcio e per lo sport lariano. Nella notte è morto dopo una lunga malattia Emiliano Mascetti. Nato nel 1943 a Como, Mascetti era cresciuto nella società della nostra città. Con gli azzurri in prima squadra ha poi giocato fra 1961 e 1965 (71 presenze e 20 gol). Successivamente ha militato con Pisa, Verona e Torino.

Dopo la carriera da calciatore (l’ultima sua stagione è stata con il Verona nel torneo 1979-1980) Emiliano Mascetti è stato per anni uno tra i più apprezzati direttori sportivi del nostro Paese. Ha collaborato con Roma, Atalanta e, soprattutto, Verona. Da dirigente del club gialloblù costruì infatti la squadra che conquistò lo storico scudetto nel 1985. Un campionato a cui partecipò anche il neopromosso Como.

La rosa della squadra gialloblù campione d’Italia era stata costruita proprio da Mascetti, che ebbe il merito di portare in Veneto campioni del calibro di Hans-Peter Briegel e Preben Elkjaer. Quel gruppo era guidato da Osvaldo Bagnoli (pre ex Como) e comprendeva giocatori passati dal Lario come Silvano Fontolan e Domenico Volpati, oltre all’allenatore in seconda Antonio Lonardi. Tra i nomi più noti, Giuseppe Galderisi, Antonio Di Gennaro, Roberto Tricella, Piero Fanna e il portiere Claudio Garella. Da direttore sportivo della Roma, Emilliano Mascetti vinse la Coppa Italia nel 1991.

