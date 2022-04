Mamma e figlia con il vizio di lasciare i conti in sospeso hanno colpito anche in un bed&breakfast di Como. Le due donne, 53 e 33 anni, erano state denunciate ieri dalla polizia perché avevano bevuto vino per 25 euro in un bar di via XX Settembre senza avere i soldi per pagare. Gli agenti hanno accertato che le due, originarie della provincia di Salerno e ufficialmente senza fissa dimora, avevano 11 segnalazioni precedenti per insolvenza fraudolenta (QUI l’articolo).

La segnalazione alla polizia non è bastata a fermare le due, che hanno colpito anche in una struttura ricettiva di Como, dove hanno soggiornato per tre notti. Al momento di pagare il conto, circa 380 euro, hanno detto che la carta di credito non funzionava e che avrebbero fatto un bonifico. Mamma e figlia hanno lasciato la copia di un documento come garanzia e si sono dileguate. Quando ha capito che non avrebbe mai avuto quanto gli spettava, il titolare ha chiamato la polizia. Le due donne non sono ancora state rintracciate.