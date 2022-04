Successo di Cantù in trasferta a Udine. I brianzoli interrompono la striscia di dieci vittorie consecutive in campionato della capolista. Per la squadra di coach Marco Sodini due punti importanti che rilanciano le ambizioni dell’Acqua S. Bernardo.

Al PalaCarnera di Udine la sfida finisce 76 a 71 per i biancoblù al termine di una sfida avvincente e in gran parte equilibrata.

Soddisfatto coach Marco Sodini. “Siamo contentissimi, devo dire bravissimi ai miei ragazzi, soprattutto per come hanno interpretato il terzo quarto. Adesso resettiamo e pensiamo a Treviglio, che affronteremo soltanto tra 3 giorni. Inizia un momento della stagione delicato e, per questo, desidero rivolgere un grosso in bocca al lupo a tutte le squadre, Udine compresa. Infine, fatemelo dire: che bello finalmente tornare a giocare in un palazzetto così pieno”.