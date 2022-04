Doppio segno più per i ricoveri in Lombardia. Un aumento di poche unità, in una giornata in cui l’Italia conta poco più di 66.500 casi, di cui quasi 9mila in regione. Numeri che arrivano alla vigilia del secondo weekend dopo la fine dello stato di emergenza e con la cancellazione di gran parte delle restrizioni.

Il tasso di positività in Lombardia è al 13,6%, inferiore rispetto alla media nazionale, pari al 15% in base agli ultimi dati. Nelle ultime 24 ore, a fronte di 63.503 tamponi processati tra molecolari e antigenici, sono 8.681 i nuovi positivi accertati.

I pazienti più gravi, ricoverati in terapia intensiva, risalgono di 2 unità e sono attualmente 42. Nei reparti ordinari sono al momento 1.101 i malati con il virus, con una crescita di 13 rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore la Lombardia ha contato altre 35 vittime del Covid. Non ci sono province con meno di 100 contagi. Il territorio milanese sfiora i 3mila nuovi contagi. Brescia è sopra mille casi. In provincia di Como sono stati accertati altri 487 positivi.

Sul fronte della campagna vaccinale, le autorità sanitarie italiane hanno deciso di avviare la somministrazione della quarta dose agli over 80 e agli ospiti delle case di riposo, oltre che per gli over 60 a rischio.