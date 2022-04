Basket Cantù, dopo la vittoria conquistata sul campo di Udine, la nona in dieci partite di campionato, i canturini si preparano per la gara casalinga contro la Blu Basket, avversaria nell’ultima giornata del girone di ritorno di Serie A2, Girone Verde. Il match è in programma domani – domenica 10 aprile – alle 18 al PalaBancoDesio.

Per la compagine allenata da coach Marco Sodini, la partita contro Treviglio sarà l’undicesimo impegno ufficiale in poco più di 30 giorni.

“Questa gara ha acquisito doppiamente importanza dopo la vittoria contro Udine – ha spiegato il coach Marco Sodini – Sarà importante, infatti, vincerla per tenere un distacco da Pistoia e per cercare di rimanere in scia di Udine”. Poi aggiunge: “Mancano ancora cinque partite all’inizio dei playoff e non c’è alcuna ragione per cui non si debba provare ad arrivare primi, anche se sarà difficile”. “Domani – conclude il coach dei canturini – sarà importante usare la nostra fisicità per riuscire a gestire le disomogeneità con Treviglio, che non sono altro che delle conseguenze alle diverse caratteristiche di gioco”.