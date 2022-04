Statale Regina riaperta da martedì 5 aprile. Primo weekend di transito per i veicoli che ora possono attraversare il tratto di Colonno. Proprio quest’ultimo è stato ampliato con velocità ridotta a 30 chilometri orari. Complice il bel tempo la giornata è iniziata con un evidente aumento del transito.

“Traffico intenso sulla statale sin dalle prime ore del mattino”. Spiega il comandante della polizia locale di Tremezzina, Massimo Castelli, “ma non abbiamo registrato nessuna criticità, se non alcuni rallentamenti velocemente risolti”.

Traffico locale e molti turisti, non solo provenienti dalla vicina Svizzera, camper e pullman. Se per la viabilità si tratta di un primo test dall’apertura della statale, rappresentano un segnale positivo per il turismo sul Lago di Como.

La strada è presidiata dalla polizia locale durante l’intera giornata dalle 7 del mattino alle 7 di sera, pronta ad intervenire in caso di necessità.

Con l’avvio della stagione turistica sono previste ulteriori misure. “Martedì mattina è previsto il collaudo del nuovo semaforo in località Ossuccio, frazione Spurano”, spiega ancora il comandante, “Si tratta di un semaforo intelligente necessario per regolare il transito dei mezzi pesanti in concomitanza delle strettoie della strada. Una soluzione già utilizzata in altri punti, ma che a differenza degli altri semafori presenti, non funziona con le fotocellule ma con il laser: tecnologia più avanzata presente sul mercato.

E’ stata fatta anche quest’anno richiesta alla Prefettura per gli osservatori del traffico. Persone gestite dal Comune di Tremezzina attraverso la polizia locale per intervenire in caso di traffico intenso, per sopperire alle difficoltà legate al passaggio in punti critici anche se non considerati strettoie, nel periodo compreso tra maggio-giugno e fine settembre.

